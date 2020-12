The Vices komen naar Doornroosje

De carrière van The Vices uit Groningen begint met een kickstart wanneer zij het voorprogramma van Yungblud mogen verzorgen. Direct daarna gingen The Vices door voor een rondje door de UK en in één adem een fikse Popronde door heel Nederland. Om af te sluiten speelde de band een show op Eurosonic Noorderslag. Singles als ‘Boy en In and Out’ leverden de mannen veel shows en airplay op.

Met debuutalbum ‘Looking For Faces’, dat in maart 2021 uitkomt, willen The Vices doorpakken. Verwacht een contrasterende mix van britpop en surfrock, met invloeden van The Strokes en Cage the Elephant. Het maken van plezier wordt door de band erg serieus genomen, maar als je goed luistert hoor je dat de band de diepgang niet schuwt.

‘Looking For Faces’ staat vol ongepolijste gedachten, eerlijke gesprekken en een vriendschap die zomaar het antwoord kan zijn op alle vragen. Op het podium slaat de energie dan ook om van bijna kinderachtig naar aanstekelijk en blazen The Vices je lachend van je sokken.

The Vices staan op 24 maart in Doornroosje.