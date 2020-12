Fleur naar Doornroosje

Dave von Raven en Arjan Spies van The Kik zijn bezige bijen. Naast The Kik en hun vertolking van het repertoire van Boudewijn de Groot zijn ze ook actief in Les Robots. Met deze band maken ze instrumentale robotpop à la de geflipte sixtiesproducer Joe Meek. En toen was er opeens Fleur. Je zou toch echt denken dat ze uit Frankrijk komt, maar Floor Henkelman komt uit Noord-Brabant en wordt in de studio en op het podium bijgestaan door Dave en Arjen.

Yéyé was in de jaren zestig de genrenaam voor Franse en ‘exotische’ beatzangeressen, denk Jacqueline Taïeb, Françoise Hardy en natuurlijk de dames die ook samenspeelden met Serge Gainsbourg. Yéyé is vaak een aangename mix van garagebeat, jazz of een chanson. Fleur zíngt helder en frivool en haar muzikale mannen leveren liedjes en weten het live te vertalen op precies de juiste manier. Swingend, sexy en zwoel.

Fleur komt op 18 februari naar Doornroosje. Swingen doen we deze avond op een stoel, deze show is namelijk corona-proof. De capaciteit is daarom ook beperkt, dus ben er snel bij!