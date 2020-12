Oi Va Voi deelt single ‘Vanished World’ (Anna Phoebe Rework)

Toen het Oi Va Voi album ‘Memory Drop’ in 2018 verscheen, stond daar een tal van geweldige nummers op, maar ‘Vanished World’ bleef het meest hangen. Zo ook bij de violiste van de band, Anna Phoebe. Deze componiste en producer heeft al vele cross-genre samenwerkingen op haar naam. Ze haalt haar inspiratie uit poëzie, wetenschap, film, dans en beeldende kunst, mede daardoor blijft ze verrassen. Haar remake van ‘Vanished World’ is daar een goed voorbeeld van.

Phoebe over de remake: “Ik schreef het strijkers gedeelte en heb het menig maal opgevoerd tijdens live shows van Oi Va Voi. Het is een stuk waar ik een persoonlijke band mee heb. We deden laatst een online optreden en terwijl we ‘Vanished World’ speelden, besefte ik me hoe relevant de song eigenlijk was, vooral tijdens dit Corona jaar. Met deze remake wilde ik de duisternis en nostalgie van de track naar boven halen, maar ook met een einde dat hoopvol voelt.”

De uit London afkomstige band Oi Va Voi is er al vanaf het begin van hun bestaan in geslaagd om buiten elke afgebakende muzikale categorie te blijven en toch internationaal toegankelijk te zijn. Plat gezegd mixt de groep klezmer, balkanmuziek met dance en andere elektronische muziek; met veel energie en dynamiek. Authenticiteit en identiteit zijn belangrijke terugkerende thema’s in de muziek van Oi Va Voi.