6 december, de verjaardag van Joost Timp

Joost Timp werd 63 jaar geleden geboren als de zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. Als kind van twee televisiegiganten was het al snel duidelijk dat ook Joost een plekje in de spotlights ambieerde. Na wat werkzaamheden in Engelstalige bandjes kwam in 1980 het idee om in het Nederlands te gaan zingen.

De nieuwe band naam werd Bloem, en in twee dagen werd het complete album ‘Vooral Jong Blijven’ opgenomen. De eerste single was meteen hun grootste, en laatste, hit. Zelfs 35 jaar later kan de huidige generatie de tekst van ‘Even aan m’n moeder vragen’ voluit meezingen. Na de korte zangcarrière is Joost de televisiewereld ingegaan en schreef onder meer de tune van ‘In de hoofdrol’. Inmiddels is hij werkzaam als programma manager bij Endemol.