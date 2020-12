KA geeft ijzingwekkende behind the scenes van het straatleven op debuutalbum

KA heeft zich sinds zijn introductie bij 101Barz in een rap tempo gemanifesteerd als de stem van de straat. Met zijn rokerige zware stem omschrijft de jonge rapper een leven dat de meeste mensen alleen maar kennen van films of documentaires.

En niet zonder succes, KA trekt met zijn unieke verhalen miljoenen luisteraars en kijkers. Nadat hij in 2018 te horen was op het compilatie-album van Josylvio’s label Hella Cash bracht hij de goed ontvangen videoclip van ‘Weersvoorspelling’ uit. Daarna bleef hij in beweging met o.a. de singles ‘Amsterdam’, ‘Goed Fout’ en ‘Daar Met Jou’. Nu is het tijd voor zijn debuutalbum ‘Behind The Scenes’.

In zijn manier van vertellen hoor je een kalmte van iemand die in een korte tijd al veel heeft moeten doorstaan. En juist die kalmte en zijn met details doordrenkte teksten zorgen ervoor dat zijn debuutalbum een ijzingwekkend kijkje achter de schermen is in de Amsterdamse onderwereld. Op het merendeel van de vijftien tracks staat KA solo zijn mannetje zoals zijn fans wel van hem gewend zijn, maar voor een paar liedjes nodigt hij Hella Cash-baas Josylvio, Lijpe, Kevin en Lil Kleine uit voor een gastbijdrage.