Trijntje Oosterhuis viert kerst met ‘Wonderful Christmastime’

In navolging van jazzgrootheden uit het verleden, brengt Trijntje Oosterhuis dit jaar, samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, haar bigband-kerstalbum ‘Wonderful Christmastime’ uit. Ze doet dat onder het Blue Note label, waar ze na negen jaar terugkeert. Het album is deze week uitgebracht op CD én in een uitvoering van goud vinyl.

Het album werd opgenomen in de vermaarde Wisseloord Studio’s in Hilversum, tijdens de hittegolf van afgelopen augustus. “We hebben daar twee dagen gewerkt in de bloedhitte; ik heb de hele Wisseloord volgegooid met kerstversiering”, lacht de zangeres. “De mussen vielen van het dak, wij zaten aan de koude biertjes en namen kerstliedjes op”, vertelt Oosterhuis over de opnames met het orkest, dat gedirigeerd werd door Rob Horsting.

Dit jaar zou Oosterhuis voor het vijfde jaar op rij het land in gaan met optredens in kerken, waarbij ze met één muzikant een akoestisch kerstrepertoire zou spelen voor de bezoekers. Door de coronapandemie kwam dit te vervallen.

Hierdoor besloot ze haar muziek op een andere manier bij haar publiek te brengen. Sprankelende samenwerkingen met Alain Clark, Jeangu Macrooy, Candy Dulfer, Glen Faria, Steffen Morrison én het onvolprezen Jazz Orchestra of the Concertgebouw leverden een levendig en hartverwarmend kerstalbum op, geheel in de Blue Note traditie.

“Het is een kerstalbum met big band, in de oude traditie van sterren als Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Ik wilde die muzikale kwaliteit behouden. Door de geweldige arrangementen is dat gelukt; het Blue Note-stempel onderstreept dat. Tegelijk maken de bekende liedjes het toegankelijk voor een breed publiek. Een project als dit stond al lang op mijn bucketlist, nu kan ik het eindelijk afstrepen.”