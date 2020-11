Gavin James kondigt nieuwe single en online tour aan

Op vrijdag 4 december brengt Gavin James zijn nieuwe single ‘Man On The Moon’ uit. De titel is veelzeggend: het nummer gaat over mensen die zich eenzaam en afgesloten van de wereld voelen, ondanks dat ze niet alleen zijn. “It’s about looking after them and reminding them that they’re not alone”, is de boodschap van Gavin.

Ter ere van ‘Man On The Moon’ kondigde Gavin James ook zijn ‘Lunar Tour’ aan. Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december geeft de Ierse singer-songwriter via zijn Instagramkanaal elke dag drie concerten, op verschillende tijdstippen. Op die manier kan iedereen online aanwezig zijn bij de tour, waar ter wereld je ook zit.