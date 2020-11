De Thrashlegende Testament komt naar Dynamo Metalfest. Ze spelen één van de maar liefst drie headline shows die op de eerste festivaldag plaats zullen vinden (samen met Heaven Shall Burn en Bay Area Interthrashional). Met de in 2020 uitgekomen plaat; “Titans of Creation” en een grote berg klassiekers op zak, wordt dit een feest van herkenning. We zien jullie “Into the pit”!

Naast deze nieuwe toevoeging komt er natuurlijk veel meer op Dynamo Metalfest. Beide dagen spelen er namelijk veel bands en is er een dag vullend programma. Op dit moment zijn de volgende bands al bekend: Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bay Area Interthrashional, Sacred Reich, Candlemass, Municipal Waste, Clutch, The Black Dahlia Murder, Unleash The Archers, Rings Of Saturn, Jinjer, Firewind en Dress The Dead. Hier komen natuurlijk nog een aantal namen bij.

Dynamo metalfest zal plaats vinden op 21 en 22 augustus 2021.