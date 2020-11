Steffen Morrison – Soul Music uit het Hart

Op vrijdag 27 november, één van de laatste dagen van november, en de dag dat de eerste vorst van 2020 in Nederland een feit was, stond Steffen Morrisson voor de tweede keer dit jaar op het podium in Sittard. Hij was afgelopen januari ook al in De Domijnen in Sittard te bewonderen. Nu kwam hij naar Poppodium Volt in Sittard.

Steffen Morrison kwam om 21.00 uur het podium op met een wit gestreept pak en een idem gestylede hoed. Hij gaf het publiek een warm welkom, ondanks dat er maar 30 bezoekers toegestaan waren in de zaal. Hij had als missie om het publiek zijn nieuwe CD te laten horen met de passende naam ‘Soul Revolution’. Deze naam past goed bij zijn imago en zijn doel om Soulmuziek bekender te maken bij het Nederlandse publiek. De goed geklede Soulartiest trok meteen de aandacht naar zich toe door zijn charismatische uiterlijk en zijn stemgeluid waar niemand omheen kan.

Dit keer kwam Steffen Morrison niet met zijn band ‘Band of Brothers’, maar nam hij alleen zijn toetsenist Elisha Amonoo-Neizer mee. Steffen meldde dat zij al 5 jaar samen werken en dezelfde humor delen.

Ondanks deze moeilijke tijd in artiestenland waarin alle concerten worden gecanceld staat deze volbloed Soulman toch zijn mannetje. Het optreden klonk heel groovy met de piano, een funky bass en enorm veel soul.

Het had het jaar van Steffen Morrison moeten worden. Hij gaat voor performance en Soul, dat zijn de drijfveren van deze artiest. Hij laat zich dan ook niet uit het veld slaan in coronatijden en dit zegt alles over zijn enorme gedrevenheid. Waar komt toch die Soul vandaan zult u denken. Deze rasartiest is geboren in Suriname. Hij groeide op met vele muzikale invloeden van artiesten als Otis Redding en James Brown. Deze invloeden hoor je goed terug in zijn stem. Zijn eigen ritmes en bewegingen maken dat deze artiest en alleskunner met een diepe soulstem je onmiddellijk raakt.

Steffen en Elisha opende de avond in stijl met het nummer Old Fashion, van de nieuwe CD ‘Soul revolution’. Daarna kwam ‘Takin me Higher’ van het album ‘Movin One’. Het klonk werkelijk als een klok toen Steffen dit zong. Jammer dat het Limburgse publiek hier geen oog voor had, maar misschien weten ze niet beter. Deze artiest verdient echt een supergroot podium, maar dat zal er zeker van gaan komen in de toekomst.

Met deze CD wilde hij laten horen waar zijn roots liggen en ging hij terug naar zijn verleden om erachter te komen wie Steffen Morrison geworden is en waar hij momenteel staat in zijn leven. Dit is een mooi streven voor alle mensen die willen groeien in de maatschappij en in hun persoonlijke ontwikkeling.

Dan komt het nummer ‘Positivity’. Zijn dochtertje is de inspiratie geweest voor dit nummer. Zij is een ster in het omdenken naar positiviteit. Steffen wil vanaf januari een clubtour doen waarbij hij meer en meer positiviteit wil verspreiden. Positiviteit moet net zo vanzelfsprekend zijn als ademen.

Steffen is een goede verhalenverteller, hij deelt zijn passie voor muziek met het publiek en vertelt hij over zijn voorouders en de cultuur waar hij vandaan komt.’We Can Have It All’ is voor de lovers onder ons vertelde hij met een smile op zijn gezicht. Het publiek was echter niet warm te krijgen door deze superartiest. Dit was erg jammer, want het is hem echt gegund.

Het feit dat iedereen zich aan de 1,5 meter coronamaatregelen moest houden kwam de sfeer niet ten goede.

Steffen bracht ook nog een ode aan zijn moeder die 10 kinderen op heeft gevoed. Het is duidelijk dat hij heel veel respect heeft voor haar. Met dit nummer wist hij de mensen te raken en met hun gedachten naar hun eigen moeder te gaan. Ook kwam naar boven hoe graag hij dit vak uitoefent. Hij is gemaakt om mensen te entertainen. Het is duidelijk dat zingen en optreden zijn passie is en dat hij doet wat hij het liefste doet. Hier mag men veel respect voor hebben.

Het optreden duurde helaas maar 60 minuten, maar de bezoekers mochten blij zijn om dit mee te maken, want deze artiest verdient een groot podium dat hij in de nabije toekomst hopelijk mag betreden.

Foto’s (C) Patrick Strouken