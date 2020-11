Nieuwe album Noah Wolf bijna klaar, laatste single ‘Losing Both’ nu uit.

Noah Wolf is een artiest uit California met roots in Roemenië. Qua muziekstijl maakt de artiest een mix van R&B en popmuziek. Het creëerde voor hem een gevoel van liefde voor zijn muziek die hij van over de hele wereld mocht ontvangen. Die appreciatie zorgt er voor dat hij zich steeds beter in zijn rol voelt komen. Noah gaat dus door tot hij op een punt aankomt dat hij voelt op zijn top te zitten. Maar zo voelt hij zich nog niet, dus gaat hij door. The Ninja Way, zoals hij het zelf omschrijft.

Zijn laatste release ’24’ is nu inmiddels een jaar oud, en was de opvolger van zijn succesvolle album ‘No Feelings 2’, uit 2018. “Veel van mijn fans zijn al fan vanaf dag één, die hun vrienden over mij vertelden en zo ging het gewoon door en door”, aldus Noah Wolf. “Dus voor mij persoonlijk wil ik dat ze kunnen zeggen: ‘Ik zei het je toch!’.”



Noah Wolf is geïnspireerd door de real-world ervaringen die de in Californië wonende artiest artiest tegenkomt. Hij neemt het initiatief om die belangrijke momenten om te zetten in geconceptualiseerde liedjes waar andere mensen zich mee kunnen identificeren als ze voor het eerst naar hem luisteren.

Nu komt hij met zijn nieuwste singles, van zijn aankomende album, dat binnenkort zal moeten gaan verschijnen. Hiervan zijn inmiddels onder andere de singles ‘Never Get Enough’, ‘Allways Wanna Leave’ en ‘Maserati Speed’ al uit, net als ‘I Don’t Wanna (Letyougo)’, ‘So Numb’, ‘Heart Attack’ en ‘You & Me’. En natuurlijk zijn laatste wapenfeit ‘Losing Both’.