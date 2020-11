Grammy Awards 2021: Tame Impala, Nas & Beck

Op 31 januari 2021 worden de Grammy Awards uitgereikt. De prestigieuze, Amerikaanse muziekonderscheidingen worden sinds 1959 jaarlijks uitgereikt en ook enkele artiesten die aan Caroline zijn verwant, hebben een nominatie ontvangen.

‘The Slow Rush’ van Tame Impala is genomineerd in de categorie Best Alternative Music Album, evenals ‘Hyperspace’ van Beck. ‘Lost In Yesterday’ is genomineerd in de categorie Best Rock Song, waarmee Tame Impala in totaal kans maakt op twee awards. In de categorie Best Rap Album maakt ‘King’s Disease’ van Nas kans op een Grammy Award.