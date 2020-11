Gorillaz, twenty øne piløts & Deftones eerste headliners van Electric Castle 2021

De eerste artiesten voor de 8e editie van Electric Castle 2021 zijn bekend. De virtuele Britse band Gorillaz, alternatieve rockband twenty øne piløts en metalband Deftones maken deel uit van de eclectische line-up van 2021. Electric Castle vindt aankomende zomer plaats van 14 juli tot en met 18 juli in en rondom het Transsylvanische Bánffy-kasteel, vlakbij de culturele stad Cluj-Napoca in Roemenië.

Direct nadat Electric Castle aankondigde dat de 8e editie werd uitgesteld tot 2021, herbevestigde twenty øne piløts hun komst. Een nieuwe naam die aankomend jaar verschijnt is Gorillaz, de virtuele Britse band die onder andere bekend is door de nummers “Feel Good Inc.” en “Clint Eastwood”. Met ook de bevestiging van Deftones brengt Electric Castle een van de meest originele alternatieve metalbands van de laatste decennia terug in Roemenië.

Ondanks dat de coronacrisis de 2020-plannen van de drie bands beïnvloedde, zaten zij het afgelopen jaar niet stil. Zo bracht twenty øne piløts het pop-rock nummer „Level Of Concern” uit, als bemoediging voor allen die tijdens de coronacrisis geraakt worden. Een deel van de opbrengst werd gedoneerd aan een initiatief dat geld inzamelt voor mensen uit de muziek- en entertainmentindustrie en getroffen zijn door de coronamaatregelen. Gorillaz liet zich ook niet kisten en bracht onlangs een nieuw album uit: „Song Machine, Season One: Strange Timez”. Een zeventien nummers tellend album waarvoor Damon Albarn met verschillende gastartiesten samenwerkte. Deftones had een wereldtournee gepland in 2020, maar werkte in plaats daarvan aan hun 9e album. “Ohms” werd uitgebracht in september en kreeg zoveel lof van critici, dat de band inmiddels meer dan 10 miljoen albums heeft verkocht en daarmee een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

#MyRayOfHope

Electric Castle lanceert naar aanleiding van de coronacrisis ook een nieuwe campagne: #MyRayOfHope. Hiermee spoort de festivalorganisatie zowel festivalfans als niet-festivalgangers aan, om vooruit te kijken en hoop en wensen voor 2021 te delen.

Praktische informatie en 100% refundbeleid

Electric Castle 2021 vindt plaats van 14 t/m 18 juli in en rondom het historische Bánffy Kasteel aan de rand van de culturele studentenstad Cluj-Napoca. Festivalfans genieten niet alleen van een gevarieerde muzikale line-up en een uniek kunstprogramma, maar ook van een uitgebreid randprogramma met circus, yoga, film, creatieve workshops en een breed culinair aanbod. Vijfdaagse tickets zijn te koop voor 549 LEI (+/- €116) via de officiële website. Indien het festival niet kan plaatsvinden betaalt de organisatie de waarde van de tickets volledig terug.