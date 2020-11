27 november, de verjaardag van Frank Boeijen

Vandaag is de verjaardag van Nederpop legende Frank Boeijen. Boeijen (1957) staat in Nederland bekend als zanger, componist, muzikant en dichter. Hij is al bijna 40 jaar een populaire chansonnier in ons land en de grondlegger van de zogenaamde Nederpop uit de jaren ’80. Zijn eerste album was samen met Wout Pennings en stond onder leiding van Rob de Nijs.

De Frank Boeijen Groep

Om het meer vorm te geven zijn er in 1979 een aantal muzikanten toegevoegd waarna de naam veranderde in de Frank Boeijen Groep. De band bracht elf albums uit in de elf jaar dat ze samen waren met als hoogtepunten de singles ‘Linda’, ‘Zwart wit’, Kronenburgpark’ en ‘Zeg me dat het niet zo is ‘. Frank Boeijen is in 2000 geridderd in de orde van Oranje-Nassau en bracht in 2013 een boek met cd uit genaamd ‘Een Vermoeden Van Licht’. In 2016 bracht hij nog een solo album uit getiteld ‘Land van Belofte’. Frank’s laatste wapenfeit kwam uit in 2018, getiteld ‘Palermo’, een dubbel-cd met boek.