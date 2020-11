Patrick Lew Band komt met nieuwe track ‘Be Yourself’

Patrick Lew werd geboren in San Francisco CA op 15 november 1985, en is een tweede generatie Aziatisch-Amerikaans artiest van Chinese, Taiwanese en Japanse afkomst. Volgt u nog? Of het nu door het lot of door toeval is, het eclecticisme van Lews erfgoed wordt weerspiegeld door het pad dat zijn muziek heeft afgelegd. Soms wordt het toegeschreven aan zijn Patrick Lew Band en soms aan zijn muzikale pseudoniem, The Steel Lions, maar de muziek is altijd een rauwe en losse mix van garagepunk, grunge en no-nonsense rock ‘n’ roll. Lew is al meer dan een decennium bezig met de muziek, het perfectioneren van zijn geluid, het opbouwen van een internetfanbase en zichzelf in een positie brengen om de muziekgemeenschap stormenderhand te veroveren.

Zijn eerste band TheVerse, ging voor de wind, en toen hij zich eenmaal had ingeschreven aan de California State University, ging hij voor zijn B.A. in filosofie en muziek. Zijn muzikale talent bloeide nog steeds in zijn schrijfkunst en opnames, vooral halverwege zijn studie in 2009, toen hij tijd begon te steken in de Patrick Lew Band.

Hoewel hij in de eerste plaats een ritmegitarist was, was Lew in staat om zelf veel van zijn eigen muziek op te nemen met een groter bandgeluid door de bas op te pikken en enkele drumtracks te programmeren om zichzelf te begeleiden. Door de magie van internet en thuisopnameapparatuur kon Lew’s ook samenwerken met veel verschillende muzikanten, die allemaal bijdroegen aan de bibliotheek met liedjes in het arsenaal van Lew.

Hoewel de Patrick Lew Band voornamelijk een soloproject is, bevat de muziek echter ook bijdragen van zijn zus Madeline Lew en zijn oude medewerker en jeugdvriend David Arceo. Het laatste wapenfeit van de Patrick Lew Band is nu ‘Be Yourself’, vol met gitaar en pop-noir sound, en een duidelijke boodschap om inderdaad jezelf te blijven en je neits aan te trekken van de buitenwereld.