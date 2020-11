Snowapple komt op voor vrouwenrechten

De Nederlands-Mexicaanse band Snowapple brengt het lied en de video ‘No estás sola – You are not alone’ uit om aandacht te vragen voor de toename van vrouwenmoorden in Mexico tijdens COVID-19. Het project is begin deze week gepresenteerd op een evenement van de VN in samenwerking met de EU en initiatief Spotlight in Mexico. Meer dan 20.000 mensen keken live naar de online presentatie. Daarnaast worden de video en het lied uitgezonden op de nationale televisiezender INE in Mexico op 25 November, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Tijdens de COVID-19 quarantaine is het geweld tegen vrouwen aanzienlijk toegenomen. In Mexico is het aantal telefoontjes naar hulplijnen van vrouwen die geweld ondervonden zelfs meer dan verdubbeld. De Nederlandse band brengt de problematiek aan het licht, geïnspireerd door hun collega muzikanten in Mexico. Bij hen staat het probleem al langer op de kaart staat en zij proberen hier internationaal aandacht voor te vragen. Het lied wordt gezongen door de Nederlandse zangeres Laurien Schreuder en de Mexicaanse zangeres Vivir Quintana en er wordt samengewerkt met een tiental artiesten uit Mexico en Chile, waaronder het twaalf koppige vrouwen koor El Palomar.

Het is niet de eerste keer dat de band een protestlied uitbrengt. Onder leiding van zangeres en artistiek leider Laurien Schreuder, bracht de groep twee jaar geleden het nummer ‘La Llorona – ser mujer’ uit, met lyrics geschreven door de Mexicaanse journalist Pedro Miguel (La Jornada). Het nummer kreeg honderdduizenden views op Spotify en de bijbehorende animatie-video was te zien op diverse internationale filmfestivals. Sindsdien brengen groepen vrouwen activisten het lied regelmatig ten gehore tijdens demonstraties en andere events.

Vanwege de pandemie reist Snowapple voorlopig niet naar Mexico, maar verschijnt via een thuis gebouwde televisiestudio op diverse media kanalen in Mexico.