Jennifer K. Austin trekt wereld over met ‘Old Gin’

Good ol’ Country van een echte cowgirl. Dat is niet iets wat je zou verwachten van een Nieuw Zeelandse zangeres. Ok, fair enough, Jennifer K. Austin werd geboren in de USA en groeide daar ook op. Ze studeerde af aan de Nebraska Wesleyan University met een diploma in Theater en communicatie met een muziekminor, en voelde zich klaar om haar carrière te beginnen.

Jennifer verhuisde naar Melbourne in Australië, trad veel op in verschillende shows en kreeg een kans om les te geven aan de West-End Performing Arts School. Austin gaf privé- en groepsles aan 4 tot 40 jarigen en velen leerden beter zingen door Jennifer.

Na twee jaar in Melbourne, Australië te hebben doorgebracht, verhuisde Jennifer naar Auckland, Nieuw-Zeeland om haar carrière in de podiumkunsten voort te zetten, als zangeres en actrice. Met 18 jaar theatrale ervaring en 15 jaar klassieke vocale training, is Jennifer een veelzijdige actrice en zangeres die professioneel, vriendelijk en gedreven is.

Haar debuutalbum werd uitgebracht in 2015 en twee internationale singles volgden. Momenteel neemt ze haar tweede studioalbum ‘Journey’ op. Eerste single ‘Shadow’ werd in juli 2020 uitgebracht, ‘Misery’ volgde en nu volgt ‘Old Gin’, waarbij ze met haar videoclip haar beide passies tentoon stelt. Een frisse nieuwe naam voor de liefhebbers!