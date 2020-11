Teenage Fanclub kondigt nieuw album ‘Endless Arcade aan’

Teenage Fanclub heeft aangekondigd dat het tiende studioalbum ‘Endless Arcade’ op 5 maart 2021 zal uitkomen. Voor deze gelegenheid deelt de band alvast de video van ‘Home’, het pakkende openingsnummer het album en tevens de eerste single.

‘Endless Arcade’ is de opvolger van album ‘Here’ die in 2016 uitkwam en de band hun eerste Top 10 album werd sinds 1997; een teken van hoeveel ze worden gekoesterd. Het nieuwe album is wederom typisch Teenage Fanclub: de melodieën zijn zowel hartverwarmend als brekend, gitaren galmen en vervormen, het keyboard kronkelt en draait en de met harmonie-bedekte refreinen breken door zoals de zon op een stormachtige dag.

Het album bewandelt een mooie lijn tussen melancholisch en opgwekt en is doordrenkt met eenvoudige waarheden. Het belang van thuis, gemeenschap en hoop is verweven met meer bitterzoete, soms donkere gedachten – onzekerheid, angst en verlies. Zoals het leven zelf. De titeltrack suggereert al “Don’t be afraid of this endless arcade that is life.”

“I think of an endless arcade as a city that you can wander through, with a sense of mystery, an imaginary one that goes on forever…” aldus Raymond McGinley, de ene helft van het schrijversduo voor dit album samen met Norman Blank. “When it came to choosing an album title, it seemed to have something for this collection of songs.”

Raymond over het proces voor het nieuwe album: “The process is much the same as it always has been. In 1989 we went into a studio in Glasgow to make our first LP. Francis starts setting up his drums, the rest of us find our spots around him and off we go. Thirty years later Francis is setting up his drums in Clouds Hill Recordings in Hamburg. A few hours later we’re recording the first song. We don’t conceptualise, we don’t talk about it, we just do it. Each of us are thinking our own thoughts, but we don’t do much externalising. We just feel our way into it.”

Dave McGowan is een all-round muzikant en is sinds 2004 voornamelijk te horen op keyboard en gitaar, maar richt zich de laatste twee jaren meer op de basgitaar – zijn primaire instrument. Francis Macdonald hoor je vanaf het begin al op de drums. En hoewel hij al eerder met de band speelde en zong is dit de eerste keer dat Euros Child een heel Teenage Fanclub album op keyboard speelt.

“We were very comfortable with each other in the studio,” aldus Norman. “I think some of the playing is a bit freer and looser than on recent albums. Dave and Euros’ playing is amazing, and Francis on drums is really swinging. The whole process of making this album was very invigorating. Everyone in the band contributed a lot and the song arrangements came together really quickly. Everything felt fresh.”