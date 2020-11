Parkpop verhuist op 13 juni 2021 met 40ste editie naar Malieveld

Volgend jaar viert Parkpop de 40ste verjaardag op zondag 13 juni met een grootse jubileumeditie. De 40ste editie van Parkpop kon eerder dit jaar helaas niet doorgaan i.v.m. de coronacrisis. In 2021 verhuist Parkpop binnen Den Haag van het Zuiderpark naar het Malieveld. Het programma wordt later bekend gemaakt.

Verhuizing naar het Malieveld

Na 39 edities in het Zuiderpark gaat Parkpop volgend jaar met de 40ste editie verhuizen naar het historische Malieveld. Met de verhuizing maakt Parkpop zich klaar voor de toekomst. Het festival gaat komende jaren inzetten op vernieuwing en groei.

Festivaldirecteur Guus Dutrieux zegt over de verhuizing:

“We zijn erg enthousiast om met Parkpop de volgende stap te zetten. We gaan de komende jaren Parkpop nog steviger op de kaart zetten in het Nederlandse festivallandschap. Het doel blijft om Parkpop voor een breed publiek toegankelijk te maken. Tegelijk kijken we met een gericht oog naar het jongere publiek om zo ook in de toekomst één van de grootste en relevantste popfestivals van Nederland te blijven. Een historische locatie als het Malieveld geeft ons de kans om Parkpop nog grootser neer te zetten en daarmee ook een nog landelijker publiek aan te spreken zonder het Haagse gevoel te verliezen. Met de verhuizing kunnen we ook de komende jaren laten zien dat Den Haag de popstad van Nederland is met Parkpop als jaarlijks hoogtepunt”.

De afgelopen jaren is gebleken dat de beperkte infrastructuur rond het Zuiderpark verdere ontwikkeling van het festival in de weg staat. Het park ligt decentraal en is daardoor minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De keuze viel op het Malieveld omdat het uitermate geschikt is voor grootschalige evenementen met een landelijke bekendheid en centrale ligging. Daarnaast is het Haagse karakter een goede match met Parkpop.

40ste editie

Speciaal voor het veertigjarig jubileum is er een online tijdlijn gemaakt waarin veertig jaar beeld en geluid van Parkpop te beleven is. Op 40jaar.parkpop.nl staat een volledig overzicht van de afgelopen 39 edities met materiaal uit eigen archief, maar ook met vele bijdrages vanuit trouwe Parkpop bezoekers. Het is een feest van herkenning voor velen; hoogtepunten van 4 decennia Parkpop passeren de revue. Interviews, concerten, bloopers, organisaties door de jaren heen, trouwe bezoekers aan het woord en veel privé – dus nooit eerder vertoonde beelden – van bezoekers vanaf de eerste editie in 1981.

Over Parkpop

In 2021 viert Parkpop de 40ste verjaardag op zondag 13 juni. Op vrijdag 11 juni trapt Parkpop de 40ste editie af met het gratis toegankelijke Parkpop Downtown een avond boordevol live-acts in het Paard.