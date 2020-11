Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Michael Kiwanuka.

Zijn grote doorbraak bereikt Michael Kiwanuka nadat hij in 2011 de support verzorgt tijdens een tournee van Adele. Daarna gaat het hard met de muzikale carrière van de Britse zanger: singles ‘Home Again’ en ‘Tell Me A Tale’ worden veelvuldig op de radio gedraaid en hij tekent een platencontract. In 2012 komt zijn debuutalbum ‘Home Again’ uit, waarmee hij de eerste plaats bij BBC’s Sound Of 2012 weet te veroveren.

Vier jaar later volgt zijn tweede plaat ‘Love & Hate’ die hij maakte in samenwerking met de producer Danger Mouse en waarvoor hij lovende recensies ontving van de muziekcritici. Het laatste album dat Kiwanuka uitbracht getiteld ‘Kiwanuka’ dateert uit 2019.

Dankzij zijn soulvolle mix van jazz, blues en folk wordt hij regelmatig vergeleken met grootheden als Bill Withers en Otis Redding.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Michael Kiwanuka live @ home studio, London (2020).