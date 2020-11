Dixie Rose komt naar De Bosuil

Dixie Rose dat is – of beter dat zijn – verhalende nummers. Gebroken harten, inspirerende ontmoetingen, vreugde en tegenslagen, … ‘Songs’ geschoeid op een Americana-leest. Dan eens country, dan eens bluesy, maar altijd ‘persoonlijk’. De stem van zangeres Anniek Raedschelders klinkt authentiek en dringt door ‘Down Where the Spirit Meets the Bone’, om Lucinda Williams te citeren.

Dixie Rose komt op 13 december naar De Bosuil in Weert. Deze show behoort tot de speciale Sit Happens shows van De Bosuil. Concerten voor maar 30 personen publiek.