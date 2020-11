Andrelli deelt single ‘So Much For Love’

Anrej Kamnik, beter bekend als Andrelli, heeft zijn nieuwste anthem genaamd ‘So Much For Love’ uit via SNSD uitgebracht. Een track die alleen Andrelli maken kan; rijk in melodie en vol dynamiek.

Zijn nieuwe single, ‘So Much For Love’ verteld het verhaal over een relatie die van één kant meer gezien wordt als spelletje. Het ziet er goed uit op papier, voor de mensen die erbuiten staan, maar het is allemaal nep. “You played your cards, like it was just a game.”

Wereldwijd heeft Andrelli al meer dan 200 miljoen streams behaald. Dat komt mede door zijn remix van Lighthouse (‘Hearts & Colors’), maar ook door remixes die hij gemaakt heeft voor onder andere Lady Gaga en Alessia Cara.