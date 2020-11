Christopher Green komt naar de Bosuil

Na bijna zes jaar radiostilte vond Christopher Green het weer eens tijd om zijn gitaar op te pakken en aan de slag te gaan met nieuwe liedjes, een nieuwe EP én een nieuwe liveshow. Niet dat het in de tussenliggende jaren helemaal stil is geweest rondom de Limburgse Singer/Songwriter. In 2014 richtte hij met producer Wouter Budé en multi-instrumentalist Ruud Peeters de experimentele band GRAEF op, waarmee hij een plaat uitbracht en onder meer optredens in de Melkweg en op het Bevrijdingsfestival speelde.

Nu stapt Chris weer af van de donkere elektronische post-rock om terug te gaan naar zijn muzikale roots: kleine, warme liedjes met een prachtige instrumentale omlijsting. Nog altijd laat hij zich inspireren door muzikale suikerooms Dylan, Cohen en Petty, maar ook hedendaagse songwriters zoals Sufjan Stevens, Eels en Jeff Tweedy drukken een stempel op zijn muziek.

Christopher Green speelde al op Pinkpop, won de wedstrijd Nu of Nooit en heeft meegedaan aan de Beste singer/songwriter van NL.

Christopher Green staat op 20 december in De Bosuil in Weert op het podium. Deze show behoort tot de speciale Sit Happens shows van De Bosuil. Concerten voor maar 30 personen publiek en start om 16.15 uur.