Stax Hans Clevers – Change of Heart

De uit Sittard afkomstige saxofonist Stax Hans Clevers maakte begin jaren zeventig zijn entree in de rock ‘n pop scene. Als allround saxofonist formeerde Stax zijn eigen live bands en deed daarnaast vele optredens met andere bands. Hij treed veel op bij house en dance feesten, waarbij hij samenspeelt met de DJ. Naast live artiest is Hans een veelgevraagd sessiemuzikant. Hans Clevers voelt zich thuis in elke stijl muziek, en juist deze veelzijdigheid is kenmerkend voor de muzikant en komt goed naar voren op het album ‘Change of Heart’ dat hij onlangs heeft uitgebracht.

Voorafgaand aan het album bracht de sympathieke Limburgse muzikant al twee singles uit: ‘All about sax’ en de opvolger ‘Summer Dream’ kregen behoorlijk wat airplay. Het album ’Change of heart’ bevat 11 songs waarvan de meeste eigen composities zijn en in samenwerking met verschillende DJ’s en producers werden opgenomen. Het album klinkt erg digitaal. Meer dance dan puur saxofoon, al is de hoofdrol weggelegd voor het instrument waar Hans zo van houdt. De sax ligt telkens lekker in de mix, met een mooi dun randje reverb. Prima muziek voor bij party’s.

De eigen composities van Hans doen bij tijd en wijle wel enorm denken aan bekende stukken en lijken er in ieder geval wel erg door geïnspireerd. ’Aya’ doet enorm denken aan ‘Harlem Nocturne’, origineel van de the Viscounts maar bij de liefhebbers wel bekend als opener van de concerten van Mink Deville, en dan gespeeld door diens saxofonist Louis Cortelezzi.

‘All about Sax’ is een gezellige potpourri op een dansbare beat van bekende saxstukken, die het zeker goed zal doen op een zomers tuinfeest. De beat is lekker en de bas is heerlijk en nodigt uit tot dansen. ‘Cleo’s Mood’ komt hier als favoriet uit de bus. Donkerder gespeeld, slow latin, lekker intens en mooie toetsen en fijne gitaarpartij. Tempowisseling alles erop en eraan. Hier hadden er meer van op het album mogen staan.

Al met al is ‘Change of Heart’ knap gemaakt als puur zelfstandige productie van een bevlogen muzikant. Hou je van saxofoon en van dansen? Dan moet je deze release zeker niet aan je voorbij laten gaan. Ik zou wel een heel benieuwd zijn naar een live album van deze man. (6/10) (Eigen productie)