UTE brengt hoop in bange Kerstdagen met ‘Santa Knocking At My Door’

De feestdagen komen snel dichterbij en ondanks alle uitdagingen die het jaar 2020 heeft opgeleverd, is duidelijk dat de wil om te vieren aanwezig en echt is. Mensen verdienen zeker alle vreugde die Kerstmis en de rest van de vakantie van het seizoen kan brengen.

Singer-songwriter UTE is in deze geest van dit verlangen bezig en doet haar best om de muzikale liefde te verspreiden onder iedereen die wil luisteren met een boodschap van traditie en hoop. UTE heeft daarbij onlangs de release aangekondigd van haar aankomende single “Santa Knocking At My Door”, een viering van Kerstmis die zeker harten zal winnen vanuit alle windrichtingen.

“Muziek is leven, er is geen leven zonder muziek”, merkte op de zeer enthousiaste UTE. “Ik ben er erg opgewonden over mijn nieuwe single voor de feestdagen. Ik hoop het draagt ​​bij aan de vreugde en helpt bij het versterken van goede ervaringen en langdurige herinneringen, aan wat belangrijk is voor ons allemaal.” Een van de meest intrigerende dingen aan het werk van UTE is hoe divers ze blijft. Haar zachte stem is zeker een verbindende factor, evenals haar verkenningen van de mogelijkheden van wat ze kan brengen met de hedendaagse jazz.

UTE heeft nooit consessies gemaakt als het gaat om productiekwaliteit of in het productieprocess als het gaat om de muzikanten waarmee ze samenwerkt. De normen van UTE zijn altijd zo hoog als de sterren. ‘Santa Knocking at My Door’ is nu beschikbaar op alle grote online digitale platforms.