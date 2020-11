Mumford & Sons brengt live-EP en collectors boek uit

In een tijd waar livemuziek schaars is en de wereld voor de tweede keer in lockdown gaat, komt Mumford & Sons met een zeer welkome verrassing. Twee jaar na het verschijnen van het laatste album ‘Delta’, brengt de band vandaag de ‘Delta Tour EP’ en het collectorsboek ‘Delta Diaries’ uit.

De ‘Delta Tour EP’ bevat zes tracks die zijn opgenomen tijdens de Delta tour in 2018/2019 en verschijnt op vinyl en streamingdiensten. ‘Delta Diaries’ omvat een 100-pagina tellend boek met daarin foto’s, setlists en anekdotes van de band op tour. Daarnaast bevat het boek ook een CD met daarop vier bonustracks, waaronder twee nummers van de 3FM Mega Exclusive sessie uit 2019.

Tracklist:

1). ‘Slip Away’ (Live from Manchester)

2). ‘Blood with Gang of Youths’ (Live from Stockholm)

3). ‘Blind Leading The Blind’ (Live From Austin)

4). ‘Hurt’ (Live from Werchter)

5). ‘Awake My Soul’ with The Milk Carton Kids (Live from Denver)

6). ‘With a Little Help From My Friends’ (Live from London)

Bonustracks (Delta Diaries)

7). ‘Woman’ (Live from Amsterdam) 3FM Mega Exclusive

8). ‘Wild Heart’ (Live from Amsterdam) 3FM Mega Exclusive

9). ‘Forever’ (Live from Los Angeles)

10). ‘White Blank Page’ (Live from Los Angeles)