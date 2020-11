Andrea Bocelli op album ‘Believe’ te horen met Alison Krauss

Na zijn overweldigende optreden in de Dom van Milaan bewandelt Andrea Bocelli met zijn recentelijk verschenen album ‘Believe’ weer een nieuwe weg. De drie woorden hoop, geloof en liefde vormen een basis voor ‘Believe’, waarop inspirerende en opbeurende stukken te horen zijn.

Zo zingt hij ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry & The Pacemakers, een Italiaanse versie van Leonard Cohens ‘Halleluja’ en het welbekende ‘Ave Maria’. Een opvallende samenwerking op het album is het duet met de Amerikaanse zangeres Alison Krauss, die in het verleden ook al een succesvolle reeks duetten uitbracht met Led Zeppelin-frontman Robert Plant. Samen met Bocelli zingt zij de hymne ‘Amazing Grace’.

Als toegift nog een verrassing. De Italiaanse tenor is op 12 december te zien tijdens een livestream vanuit het spectaculaire Teatro Regio Di Parma operagebouw. Tijdens dit eenmalige kerstconcert, geregisseerd door Franco Dragone (bekend van zijn werk met Cirque Du Soleil), treedt Bocelli op samen met een aantal geweldige muzikanten en gastartiesten.