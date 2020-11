Chris Stapleton bezingt de kleine geneugten op ‘Starting Over’

Levensgeluk zit in kleine dingen. Dat is de les die Chris Stapleton wil meegeven met zijn ‘Starting Over’. Die waarheid is voor de populaire Amerikaanse singer-songwriter meer dan ooit uitgekomen in de afgelopen periode.

Hij maakte het album af pal voor de lockdown in februari en gek genoeg sluit het inhoudelijk naadloos aan op de periode waarin we nu verkeren. Liedjes doorspekt met tegenslagen en hartzeer, maar ook opbeurende liedjes vol hoop en vertrouwen op een goede afloop.

Tussen de veertien nummers op het album zijn drie covers te vinden: ‘Joy of My Life’ van John Fogerty en ‘Worry B Gone’ en ‘Old Friends’ van Guy Clark. Vijfvoudig Grammywinnaar Stapleton werkte op ‘Starting Over’ samen met zijn vaste groep begeleidingsartiesten, waaronder ook zijn vrouw Morgane, aangevuld met enkele gastmuzikanten. Zo hoor je o.a. voormalige Tom Petty & The Heartbreakers gitarist Mike Campbell op het album.