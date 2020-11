Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dead Daisies.

De Australisch-Amerikaanse all-starband Dead Daisies speelt hardrock in de zeer klassieke versie – met veel riffs, powerakkoorden, vette gitaarsolo’s en een goed humeur. Hardrockbands worden zelden opgericht door een zakenman, maar dat is wel het geval bij de Dead Daisies: gitarist en songwriter David Lowy is de zoon van Westfield Corporation-oprichter Frank Lowy en is nu zelf een industriële tycoon.

De all-starcombo bestaat uit John Corabi (Mötley Crüe / The Scream), Marco Mendoza (Thin Lizzy / Whitesnake) en Doug Aldrich (Whitesnake / Dio). Deen Castronovo (Journey / Bad English / Revolution Saints) drumt sinds eind 2017 voor de band en vervangt Brian Tichy (Whitesnake / Billy Idol), die nog op drums speelde op het Rock Hard Festival 2017.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dead Daisies live @ Rockpalast (2018).