Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Mike and the Mechanics.

De Britse pop/rockband Mike and the Mechanics gaf op 19 september 1999 een optreden in Baden, Duitsland tijdens het Ohne Filter Xtra tv-programma. Mike and the Mechanics, de hobbyband van Mike Rutherford (Genesis) bracht tijdens dit concert – met Paul Carrack en Paul Young voor de zang – een aantal hits waaronder ‘Silent Running’, ‘How Long’ (Ace), ‘Over My Shoulder’, I Can’t Dance (Genesis) en het schitterende ‘The Living Years’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Mike and the Mechanics live @ Baden, Germany (1999).