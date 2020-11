Billie Eilish licht tipje van albumsluier op met ‘Therefore I Am’

Dat Billie Eilish de lat hoog legt staat buiten kijf. Maar dat een lat zó hoog gelegd kon worden, had niemand verwacht. Met haar livestream van 24 oktober, boordevol visuele verrassingen, pakte ze op indrukwekkende wijze uit. Daarnaast liet ze ook beelden zien van de documentaire ‘BILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY’, die in februari 2021 uitkomt. Alles bij elkaar versterkt dat het verlangen naar nieuw materiaal van Eilish, waarvan ze vorige week een voorproefje gaf met ‘Therefore I Am’.

Dat nieuwe materiaal is dus in de maak! Tijdens het bovenstaande livestreamconcert liet de succesvolle Californische zich al ontvallen dat ze met haar broer FINNEAS bezig is met het maken van de opvolger van ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO’ uit 2019. Iets om reikhalzend naar uit te kijken.

Waar we je al wel mee kunnen verblijden is de clip van ‘Therefore I Am’. Hierin is Billie te zien in een verlaten winkelcentrum, de Glendale Galleria shopping mall waar ze als kind ook veel uren doorbracht. Voor de door haarzelf geregisseerde videoclip keerde ze kortstondig terug. De titel van het nummer bevat een verwijzing naar de bekende stelling van de filosoof Descartes: ‘Cogito ergo sum’ (I think, therefore I am’).