Duncan Laurence lanceert debuutalbum ‘Small Town Boy’

Bijna anderhalf jaar na het winnen van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv levert Duncan Laurence met ‘Small Town Boy’ vol trots zijn langverwachte debuutalbum af. Voor een aantal van de nummers, waaronder het eerder uitgebrachte ‘Someone Else’ en ‘Love Don’t Hate It’, heeft Duncan in Los Angeles gewerkt. En natuurlijk is ook het nummer waar het allemaal mee begon op het album terug te vinden.

Ondertussen is ‘Arcade’ bezig aan een tweede opmars, want dankzij meerdere viral filmpjes op TikTok duikt het nummer wereldwijd steeds vaker op in toonaangevende Spotify playlists. Inmiddels zijn er al meer dan honderdvijftigduizend TikTok uploads met ‘Arcade’ gemaakt, wat bijdraagt aan de enorme internationale populariteit van het nummer. ‘Arcade’ is inmiddels goed voor meer dan tweehonderdvierennegentig miljoen streams op de verschillende streamingplatformen. Een astronomisch aantal and counting…