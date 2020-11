15 november, de verjaardag van Chad Kroeger

Chad Kroeger werd geboren in het Canadese Hanna, om op 20-jarige leeftijd te besluiten een band op te richten. Samen met zijn halfbroer Mike Kroeger en zijn maatje Ryan Peake wordt de weg vrijgemaakt voor 17 hitsingles van Nickelback in Nederland. De Canadese band is, na The Beatles, de best verkopende buitenlandse band in de jaren 2000, in de Verenigde Staten. De band is dat jaar ook uitgeroepen tot de beste rockband van dat decennium, volgens Billboard.

De bandnaam is ooit ontstaan doordat bassist Mike, toen werkzaam bij Starbucks, regelmatig als wisselgeld een “nickel” terug moest geven. Hij sprak de zin ”Here’s your nickel back” tientallen keren per dag uit. Het album ‘Silver Side Up’ uit 2001 was de definitieve doorbraak voor de band met de absolute hitsingle ‘How You Remind Me’. De single werd, door de aanslagen van 11 september, een soort ode aan alle omgekomen Amerikanen en was het meest gespeelde nummer in de VS.

Chad Kroeger bracht in 2002 ook nog de single ‘Hero’ uit speciaal voor de Spiderman Soundtrack en deed dat onder andere met Matt Cameron (drummer van Pearl Jam) en Josey Scott (zanger van Saliva). In 2013 trouwde Chad met rockzangeres Avril Lavigne, om 3 jaar later weer te scheiden. Chad Kroeger wordt vandaag 46 jaar.