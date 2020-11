Douwe Bob steunt ouders van gepeste kinderen met ‘Hold On’

Wanneer je kind gepest wordt, dan is dat als ouder hartverscheurend. Je wilt helpen, maar in veel gevallen ben je niet bij machte om er iets tegen te doen. Met zijn afgelopen week verschenen single ‘Hold On’ steekt Douwe Bob de ouders van kinderen die gepest worden een hart onder de riem. In onderstaande video is te zien hoe hij vorige week langsging bij een moeder wier dochter gepest is geweest. Speciaal voor hen speelde hij het nummer in de Leidse Schouwburg

Pesten is een thema waar Douwe wel vaker een liedje over schreef, al was het nooit eerder vanuit dit perspectief. Voor dit nummer putte Douwe inspiratie uit zijn persoonlijke omgeving. “’Hold On’ is geschreven met in gedachten een vriend wiens dochter gepest is, dat lijkt me het zwaarste wat er is. Toen ik het had geschreven besefte ik me ineens ook hoe het voor mijn ouders moet zijn geweest omdat zij dit ook mee hebben moeten maken. Toch wil ik met dit liedje zeggen dat het beter wordt dus: Hou vol, oftewel ‘Hold On’”.

Voor Douwe stonden de afgelopen maanden in het teken van werken aan zijn muziek. Tijdens de eerste lockdown trok hij zich terug op zijn boot en schreef hij aan liedjes. Daarnaast trad hij deze zomer nog op in een aantal openluchttheaters, waaronder Caprera in Bloemendaal. ‘Hold On’ is het eerste eigen nummer van Douwe, sinds hij in maart ‘Until Then’ uitbracht. In de tussentijd verscheen nog wel zijn versie van ‘What A Wonderful World’.