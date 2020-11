BENEE werkt op ‘Plain’ samen met Lilly Allen en Flo Milli

Op haar recentelijk verschenen debuutalbum ‘Hey u x’ laat de Nieuw-Zeelandse BENEE horen waarom ze met haar muziek zulke hoge ogen gooit in de internationale streaming lijsten. Net als de onlangs uitgebrachte single ‘Plain’, zijn ook haar voorgaande singles ‘Supalonely’, ‘Snail’ en ‘Night Garden’ erop terug te vinden. Daarnaast heeft ze ook samengewerkt met Grimes aan het nummer ‘Sheesh’.

Voor ‘Plain’ heeft BENEE onder meer samengewerkt met Lilly Allen en de Amerikaanse rapper Flo Milli, die in 2019 op TikTok met viral ging met haar nummer ‘In The Party’. Die laatste samenwerking levert een samensmelting van stijlen op, die klinkt als een klok. Over hun gezamenlijke project zegt BENEE het volgende: “I wanted to make it a song someone could listen to when they find out their ex is with someone new. The feeling sucks, so I wanted ‘Plain’ to make ya feel like you have the upper hand. Lily and Flo Milli both have such cool sass, and both their verses really elevated the track!”

Los van haar eigen muziek heeft Stella Rose Bennett, zoals BENEE in het dagelijks leven heet, zich gericht op het uitbrengen van muziek van anderen. Ze startte haar eigen label Olive en tekende de negentienjarige Muroki, die ze ook op haar eigen album aan bod laat komen op ‘All The Time’.