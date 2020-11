Dutty Devioso zet traditie voort op ‘DV Is The IV’

De in Baton Rouge geboren Dutty Devioso, zet de traditie voort voor de regio waar zuidelijke rapkoningen als Lil Wayne, Juvenile en Boosie BadAzz werden geboren. Een invloed van zijn levenservaring – evenals ervaringen van anderen; Het is e directe stijl van Dutty, die zo oprecht is als maar kan en straalt van rauwe energie.

Met 23 jaar in de muziek (hij tekende zijn eerste deal al bij Groove Control Entertainment eind jaren ’90), is Dutty het simpelweg een mentor in de muziek voor anderen. Ook staat hij aan de wieg van een entertainment TV zender, maar muziek blijft echter zijn broodwinning.

Eerder dit jaar bracht Dutty zijn nieuwste album ‘Precipice’ uit. Het is een project dat meer gemoedsrust biedt dan financieel gewin. “Muziek is erg therapeutisch”, merkt hij op. Dutty voegt eraan toe dat hij hoopt dat zijn muziek vergelijkbare therapeutische resultaten kan opleveren voor luisteraars die met dezelfde problemen kampen.

Dutty heeft de missie om inhoud terug te brengen in de muziek; hij zweeft weg van het meesurfen op de huidige muzikale golven, en kiest ervoor om zich te concentreren op het maken van muziek zonder gimmicks. “Ik breng gewoon muziek uit mijn hart”, aldus Dutty Devioso. En dat hoor je, op zijn laatste single, ‘DV Is The IV’.