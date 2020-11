Heruitgave debuutalbum Benjamin B. na 25 jaar

Precies 25 jaar na de verschijning van hun debuutalbum, brengt de Groningse popband Benjamin B. de plaat opnieuw uit. Een album vol catchy gitaarpopliedjes in een stijl die raakt aan typische jaren negentig bands als Nirvana, The Lemonheads, The Breeders en Weezer. De heruitgave is tot stand gekomen door een crowdfunding actie die werd opgezet door drummer Michel Weber. Er is ook een plakboek met knipsels, foto’s en ander bijzonder materiaal uit die periode.

De band verwierf in de jaren negentig landelijke bekendheid en heeft door half Europa getourd. Bijzonder hoogtepunt is de avond dat ze tegelijkertijd in de finale van de Grote Prijs van Nederland en de finale van de Pop is Prima prijs staan. Ze winnen de laatste met wat de jury ‘monumentale hits’ noemt.

Het album werd in 1995 in eigen beheer op cassette uitgebracht. Het leidde tot een platencontract bij Excelsior Recordings. Nu 25 jaar later verdient de muziek een heruitgave op LP en CD. Ook worden er nieuwe cassettes uitgegeven. Dit is een heruitgave van een album vol puntige gitaarpopnummers die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan. Een ode aan de jaren negentig en een pareltje voor oude fans en nieuwe luisteraars.