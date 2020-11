12 november, de verjaardag van Jody Bernal

Jody Bernal werd in 1981 geboren in Colombia en werd door een Nederlands gezin geadopteerd toen hij zes maanden oud was. In zijn woonplaats Delft werd hij lid werd van jongerenkoor de Buddy’s waarmee hij in 1998 meedeed in Henny’s Soundmixshow. Het groepje vertolkte Les Poppey en Jody was daarin solozanger. In 1999 herschreef hij het nummer ‘Que Si, Que No’ en bracht dat ten gehore in het televisieprogramma ‘Your Big Break’.

Jody Bernal’s succes met ‘Que Si, Que No’

Door de reacties op dat optreden werd het nummer als single uitgebracht. ‘Que Si, Que No’ verbleef 39 weken in de Mega Top 100 en is, met 15 weken aan een stuk op de bovenste plaats, nog steeds de beste single in de geschiedenis van deze hitlijst. Het nummer staat daarbij ook nog eens op de zesde plaats van succesvolste Top 40-hits aller tijden.

foto: jodybernal.nl