St. Solaire brengt eerste single van debuut album

Vandaag brengt St. Solaire de videoclip voor hun kersverse single ‘Videotape’ uit. De single-shot video is geschoten op het puntje van de Landtong; een indrukwekkend stukje natuur omringd door de industrie van de Rotterdamse haven. ‘Videotape’ is de eerste single van het aanstaande debuutalbum ‘you=me’ en gaat over de onlosmakende verbinding tussen heden en verleden, waarin het leven ons steeds opnieuw dezelfde lessen laat ervaren.

In tegenstelling tot eerder uitgebracht werk van de band is de sound van de nieuwe single meer uitgesproken, steviger en wijds. De band ging de samenwerking aan met engineer Sam Jones (Klangstof, Luwten, Luka) die de band laat klinken zoals zij is: integer en gelaagd. Het album van St. Solaire wordt uitgebracht door Sweetfish Distribution (Jack and the Weatherman, Kita Menari, David Benjamin).

Frontman Geert van Emden: “We hebben de hele plaat opgenomen in onze zelfgebouwde studio, waardoor we heel dichtbij ons eigen geluid konden blijven. Sam Jones heeft dat op een supermooie manier weten te accentueren en er voor gezorgd dat alles één geheel werd.”

St. Solaire bestaat uit een karakteristieke smeltkroes van warme klanken en subtiele muzikale kleuring. Het muzikaal palet – vol rijke harmonieën en gebalanceerde percussieve lagen – is gevormd rondom de breekbare vocalen van frontman Geert van Emden. Ze gingen onder andere op tournee met HAEVN en de Amerikaanse singer-songwriter Noah Guthrie. In 2017 wonnen ze de Grote Prijs van Rotterdam en doken daarna de studio in om te werken aan hun debuutplaat. De oorspronkelijke release stond gepland voor dit voorjaar, maar door de corona-pandemie is deze verplaatst naar volgend jaar.