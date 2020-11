Dana Gavanski komt naar Merleyn

Onlangs maakte Dana Gavanski diepe indruk als support voor Damien Jurado met haar prachtige sereen klinkende folk-liedjes. Ditmaal komt ze op eigen kracht en met haar band naar Merleyn.

Eind 2017 bracht de Canadese singer-songwriter haar eerste mini-album ‘Spring Demos’’ uit. Ze schreef deze collectie van nummers in Montreal waar ze vanwege haar studie naartoe verhuisde. Al snel vertrok ze naar Toronto waar ze samen ging spelen met lokale muzikanten en plannen maakte voor de release van haar debuutalbum. Met de toevoeging van een volwaardige band ontdekte Dana Gavanski een nieuw geluids terwijl ze het intieme karakter van haar muziek in stand hield. Haar album is geproduceerd door Mike Lindsay die je kan kennen van Tunng. Haar album ‘Yesterday is Gone’ verschijnt op 27 maart en op 11 september staat ze in Merleyn in Nijmegen.