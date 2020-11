Alice Phoebe Lou komt naar de Melkweg

Alice Phoebe Lou komt naar Nederland! De muzikante die opgroeide in een Zuid-Afrikaanse bergvlakte was in het begin van haar carrière al een bijzondere verschijning op de straten van Berlijn. Met haar oprechte folkrock met jazzinvloeden en betoverende stem laat Alice Phoebe Lou zien dat onafhankelijkheid mensen eenzaam laat voelen, maar ook vooral een zegen is. Dat de zangeres haar drie studioalbums volledig zelf uitbracht is dan ook helemaal niet vreemd. Op haar nieuwste single ‘Touch’ voeren zwoele klanken, verliefdheid en verlangen de boventoon.

Op 3 mei komt Alice Phoebe Lou naar de Melkweg in Amsterdam.