Temple Fang naar Doornroosje

In juni was Temple Fang nog te gast tijdens de Sonic Whip streaming sessions met een geweldige set. Nu komen de Amsterdammers voor een heuse live show naar Doornroosje. Het idee van de band is simpel. Spelen wat je hart je ingeeft. In dit geval is dat waanzinnig en bevlogen psychedelische rock die gemaakt is voor het podium en om live te ervaren. Het beschikbare materiaal dat het viertal heeft geschreven is spaarzaam. Ze hebben daarom ook nog geen regulier album uitgebracht. Of dat er ook ooit van komt is de vraag.

Wel heeft Temple Fang deze zomer een live plaat uitgebracht van hun show in Merleyn in 2019. En onlangs hebben ze een weekend doorgebracht in de Galloway Studio van Sebastiaan Bijleveld om te jammen, spacen en nieuwe idee├źn op te doen. De perfecte reden om ze na hun online set uit te nodigen voor het echte werk op de planken. Absoluut iets om naar uit te kijken, en dat kan, want op 19 december staat de band tweemaal in Doornroosje.