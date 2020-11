Tomorrowland kondigt magisch feest op Oudejaarsavond aan

Tomorrowland organiseert op 31 december Tomorrowland 31.12.2020 – een magisch feest op Oudejaarsavond aan het einde van een uitzonderlijk jaar, aftellend naar het begin van 2021. Dit unieke digitale festival op de grootste avond van het jaar start om 20:00 (8pm) lokale tijd in alle 27 tijdzones in de wereld en geeft mensen over de hele wereld, van Fiji tot Hawaï, van Tokio tot Santiago, de kans om dit jaar met een knal af te sluiten. Tomorrowland 31.12.2020 brengt meer dan 25 van ’s werelds beste artiesten samen die zullen optreden op 4 betoverende digitale podia in de gloednieuwe digitale entertainmentlocatie NAOZ: Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, Major Lazer, Martin Garrix, Meduza, Tchami en vele anderen.

Nu Oudejaarsavond 2020 anders zal zijn dan ooit tevoren, wil Tomorrowland de People of Tomorrow over de hele wereld een onvergetelijke avond bezorgen, allemaal vanuit het comfort van hun eigen huis en toegankelijk op alle apparaten (PC, laptop, smartphone of tablet). Tomorrowland 31.12.2020, een digitaal festival op Oudejaarsavond dat 2021 verwelkomt, is een magisch feest aan het einde van een uitzonderlijk jaar, in navolging van Tomorrowland’s allereerste digitale festival Tomorrowland Around the World tijdens de zomer. Tomorrowland’s digitale oudejaarsfeest wordt een spectaculaire en meeslepende ervaring in de gloednieuwe revolutionaire en future-proof digitale entertainmentwereld NAOZ boordevol muziek, magie en vriendschap en zal aangepast zijn aan alle 27 tijdzones in de wereld – toegankelijk voor mensen van alle leeftijden, eender waar ter wereld, van 20:00 tot 03:00 (8pm tot 3am) lokale tijd.

Miljoenen mensen uit alle hoeken van de wereld krijgen de kans om 2020 af te sluiten en Oudejaarsavond te vieren als nooit tevoren. Het creatieve team en de 3D-artiesten achter Tomorrowland hebben een geheel nieuwe en oogverblindende entertainmentlocatie gecreëerd die bestaat uit 4 magische werelden, waarin enkele van de meest iconische thema’s van het festival zullen worden gebruikt. Tomorrowland heeft een ongelofelijke line-up samengesteld van meer dan 25 artiesten van wereldklasse die één van de 4 betoverende digitale podia zullen betreden terwijl iedereen aftelt naar 2021 op 31 december. Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, Major Lazer, Martin Garrix, Meduza, Tchami en nog vele anderen zullen geweldige performances geven op het digitale oudejaarsfeest.

In navolging van het success van Tomorrowland’s allereerste digitale festival Tomorrowland Around the World – vastgelegd in de behind-the-scenes documentaire Never stop the music – The Creation of Tomorrowland 2020 – gebruikt het festival opnieuw ’s werelds beste technologieën in 3D-design, videoproductie en special effects om een spectaculaire ervaring op de grootste avond van het jaar neer te zetten. De People of Tomorrow worden aangemoedigd om dit unieke evenement virtueel met vrienden en familie te beleven – deze avond staat in het teken van het verenigen door de kracht van muziek op een verantwoorde en veilige manier. De ticketverkoop start op dinsdag 17 november om 17:00 CET via tomorrowland.com.

Tomorrowland 31.12.2020 – de line-up:

– Armin van Buuren

– Artbat

– Boys Noize

– Brennan Heart

– CamelPhat

– Charlotte de Witte

– Coone

– Da Tweekaz

– David Guetta

– Dimitri Vegas & Like Mike

– Diplo

– Duck Sauce

– D-Block & S-te-Fan

– Jack Back

– Kölsch b2b Joris Voorn

– Lost Frequencies

– Maceo Plex

– Major Lazer

– Martin Garrix

– Meduza

– Netsky

– Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic

– Sub Zero Project

– Tchami