Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Foo Fighters.

Rock and Roll-fans in Atlanta en over de hele wereld vierden Super Bowl Eve met Foo Fighters op Super Saturday Night. DirecTV sponsorde en streamde de twee en een half uur durende show, en ze gingen er helemaal voor. De opstelling van het podium was geweldig, het geluid was solide, de verlichting en de beelden waren een toevoeging, geen afleiding, en de videokwaliteit was van topklasse voor een kijkervaring thuis.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Foo fighters live @ Super Saturday Night, Atlanta, USA (2019).