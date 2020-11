Als je een nieuw album te recenseren krijgt, is het altijd een vraag wat het wordt. Ditmaal kregen we het album van Theosloving BarChrestus, ‘PREACH: A Word To Those Who Have An Ear’. Een album dat anders is dan we normaal besrijven. Het album trapt af met ‘Forsaken’, onderverdeeld in een intro en drie delen/verzen. Een sterk nummer om mee te openen en een die meteen diep gaat.

Dit album is een album dat de waarheden behandelt die deze generatie moet horen. De liefde van God, de plannen van Lucifer om te misleiden en het gevaar van Hem dat mensen zonder Christus hebben: is wat in dit album te zien is. Het album is een must voor iedereen die op zoek is naar troost en ook naar waarheid. De uit Johannesburg afkomstige artiest heeft een manier gevonden om zijn Christelijke nummers op een andere manier aan de man te brengen dan het gospel-gezang dat we gewend zijn. De jazzy hiphop met spoken word lyrics is een welkome afwisseling, die de boodschap op niet storende manier doordrukt.

Al met al is het een bijzonder album . Het sterkste nummer op ‘PREACH: A Word To Those Who Have An Ear’ is ‘God Turns the Tables (Sadness is Dead) | Preacherflux’. Een nummer dat goed in het gehoor ligt, met teksten om over na te denken. Is dat echter iets wat Theosloving BarChrestus nodig heeft? We weten het niet. ‘PREACH: A Word To Those Who Have An Ear’ heeft natuurlijk wel meer mooie nummers.

‘Purest Love From Above’ is een apart nummer. Het nummer lijkt op een opsomming in een stacato, een eerbetoon aan Jesus. Een apart nummer dat blijft hangen. En juist door dat nummer is het album net dat beetje meer dan anders. Maar eigenlijk heeft een album dat niet eens nodig.

Hebben we hier te maken met een album zonder slechte nummers? ‘Story’, niet echt slecht te noemen, maar net iets minder dan de rest. Had het nummer beter achterwege gelaten kunnen worden? Wellicht, maar dan zou het verhaal niet echt af zijn, en dat is zonde, want feitelijk hebben we hier te maken met een diepzinnig conceptalbum. ‘PREACH: A Word To Those Who Have An Ear’ bevat veel goeds, en dat moeten we voor ogen houden. De Zuid-Afrikaan doet met het album gewoon wat het moet doen.

Theosloving BarChrestus laat horen duidelijk in het hier en nu te zitten. Met krachtige nummers als ‘Purest Love From Above’, ‘God Turns the Tables (Sadness is Dead) | Preacherflux’ en ‘areligion’ laat hij ons iets na om over na te denken. (7/10) (The Prim Ministries)