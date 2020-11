11 november, de verjaardag van Iris Kroes

Vandaag is de verjaardag van harpiste Iris Kroes. Iris Kroes werd in 2011 plotsklaps beroemd met haar versie van ‘Someone Like You’ in het tweede seizoen van ‘The Voice Of Holland’. Binnen een paar seconden draaiden alle stoelen van de coaches om en uiteindelijk bleek ze ook de beste van de talentenshow. Ze won uiteindelijk de show door in de finale meer stemmen te vergaren dan Sharon Doorson.

Iris Kroes bijzondere optreden

Het bijzonder aan Iris’ optreden was natuurlijk dat zij zichzelf op harp begeleidde, wat haar 6 singles in de top 100 opleverde en een debuutalbum ‘FIRST’. Iris Kroes leverde ook een bijdrage aan het Koningslied in 2013 en toert nog steeds in de landelijke theaters.