Paris Jackson laat haar hart stelen op debuutsingle ‘Let Down’

Gezegend met een schitterende stem en een muzikale familie zet Paris Jackson een grote stap in haar eigen carrière. Haar eerste single ‘Let Down’, hiermee laat de tweeëntwintigjarige zien dat ze stevig in haar schoenen staat. Met haar enorme bereik op social media en een aantal televisie-optredens op zak, belooft ze de komende tijd aardig wat impact te gaan maken.

Toch was het niet vanzelfsprekend dat ze een pad in de muziekindustrie zou gaan bewandelen. In het verleden werkte ze een tijd als model en actrice, maar zoals ze op Instagram al aangaf wordt ze toch het gelukkigst van een leven als zangeres: “So thankful to my close friends, family, and work colleagues for always supporting me and encouraging me to do what makes me the happiest, and that is making music.”

Bij de lancering van ‘Let Down’ op YouTube zong ze het nummer live en sprak ze in de chat met haar volgers. In de videoclip van het nummer is Jackson zelf te zien in een mysterieuze setting die veel weg heeft van een romantisch kasteel in de achttiende eeuw. Het verhaal krijgt gaandeweg echter een duisterder karakter, waarbij haar hart gestolen wordt…