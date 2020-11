Typhoon – Lichthuis

De langverwachte opvolger van het succesvolle album ‘Lobi Da Basi’ is er nu dan eindelijk. Onder de titel ‘Lichthuis’ zet Glenn de Randamie zijn muzikale ontdekkingsreis voort die kort na het overweldigende succes van zijn vorige album vastliep in een periode waarin depressie de overhand voerde. Zes jaar verder zijn we inmiddels en ‘Lichthuis’ heeft al vóór het verschijnen een groot aantal lovende recensies, drie en vier sterren beoordelingen gekregen.

Typhoon heeft altijd veel support gekregen van de publieke omroep, was vaste gast bij programma’s als De Wereld Draait Door, en ook nu weer neemt een krant als NRC onder de noemer recensie vrijwel de gehele persmap die ze hebben toegestuurd gekregen een op een over. VPRO’s Drie voor twaalf plaatste op haar website een gids door het nieuwe album. Typhoon kan hierop zelf, zonder enige vraag of kritiek promotie maken voor zijn album. Teksten integraal opgenomen naast een promotiepraatje per track. Knap gedaan voor Typhoon, maar of dit de functie is van een met publiek geld gefundeerde website?

Op mijn hoede door de publiciteitsgolf heb ik het album inmiddels een aantal keer beluisterd en er een mening over gevormd die in ieder geval onafhankelijker is dat die van Drie voor twaalf. En dat voor een site die wordt gevuld door muziekliefhebbers, zonder een cent gemeenschapsgeld.

‘Lichthuis’ telt 10 tracks. Een aantal gasten doen mee waaronder Freez op de track ‘Alles is Gezegend’. Deze samenwerking is zeer geslaagd, evenals die met Michelle David (van the Gospel Sessions) op ‘Aanzoek’. Naast deze twee samenwerkingen verschijnen ook nog Wende, Roos Rebergen en de onnavolgbare Paskal Jakobsen op het album.

Qua productie en arrangementen is het album het beste dat ooit in Nederland in dit genre is gemaakt, zonder enige twijfel. Het album is erg mooi opgenomen, waarin plaats is voor een transparant geluidsbeeld waarin de vaak rijke orkestraties erg mooi worden neergezet. Complimenten dus voor Dries Bijlsma die wederom de productie voor zijn rekening nam. Na zijn werk aan ‘Lobi Da Basi’, bezorgde Dries de band Bløf een nieuwe sound en maakte hij de filmmuziek voor ‘Kill Switch’. Bijlsma is zeker gegroeid in zijn werk en dit nieuw Typhoon album is daar een showcase van.

De teksten van Typhoon zijn een verdere verdieping van zijn persoon. Glenn zoekt verder naar zijn eigen roots en verkend ook in de muziek meer stijlen. Hoogtepunt op het album is voor mij ‘Botoman’ waarin geflirt wordt met de afrobeat. strakke ritmegitaar, pompende bass & drums met typerende blazers waarachter heel geraffineerd nog een hammondorgel verstopt zit. Heel mooi gearrangeerd en opgenomen. Geen idee wie de arrangementen heeft gedaan maar dat zit heel goed in elkaar. In het eerste couplet wordt daar een strijkersarrangement aan toegevoegd dat voldoende ruimte geeft aan de vocals van Glenn waarin hij zich neerzet als een Srananman, pure chocolade. In het tweede deel van de track zit een betoverend mooie saxofoonsolo van Coen Witteveen, die naast topmuzikant ook nog adviseur bij Fonds Podium Kunsten, directeur bij cultuurpodium en productiehuis KOSMIK is.

Is dat laatste belangrijk? Ik vind van wel, want het geeft aan dat Glenn zich omringt weet door een netwerk dat het voor hem mogelijk maakt om zijn muziek zo professioneel mogelijk te realiseren en presenteren. Een voorwaarde voor succes en zeker ook een compliment voor Glenn.

‘Walnootboom’ met Paskal Jakobsen vind ik het minste nummer van het album. Als je Glenn en Paskal samen een tekst laat maken dan krijg je dus een soort van Bløf tekst in overdrive. Mooi wellicht, maar hoe en wat? Nogal esoterisch zeg maar. Wel weer een heel mooi gearrangeerd backing koor.

‘Lichthuis’ is een topalbum geworden waarmee de Nederlandse hiphop wellicht voorgoed volwassen is geworden. De uitvoerende van het album is Typhoon, daar doet Glenn echter veel mensen echt tekort mee. Dit album was nooit zo mooi geworden zonder Dries Bijlsma. Die moet echt specifiek benoemd worden. Glenn moet vooral de mensen waar hij nu mee samenwerkt dankbaar zijn en nooit verlaten. Dan komt er nog veel meer moois. (8/10) (Top Notch)