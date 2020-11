Cardboard Sundown komt met nieuwe single

Swipend over interweb op zoek naar een muzikale vlam, ontmoetten Ilona en Jos (Antikraft) elkaar in het voorjaar van 2018. De twee hadden in match in zowel muzikale smaak als opvattingen and begonnen gestaag samen te schrijven en spelen. Na een intens jaar kon hun bundel liedjes wel een dorp gebruiken om ze goed op te voeden. Daarop vonden ze een drummer in kunstenaar Dave (Starring Lisa) en een bassist/toetsenist/vioolwizard in Boaz (Lazarus Revival). Zij smeedden hun band door het delen van slechte grappen, band yoga en speciaalbiertjes. Cardboard Sundown kwam tot leven.

Hun sound valt het best te omschrijven als eigenzinnig, speels en avontuurlijk. Niet gebonden aan eén specifieke stijl of genre. Toch poetisch, zwoel en sexy. Van klein en dromerig naar massief en explosief, zelfs binnen eén song. Of, zoals Dave zegt, een broodje, knapperig en vers van de oven, met een snufje blauw.

Teksten behandelen thema’s als Alien ontvoeringen (‘Pearls of Sleep’), anti-Trump protesten (‘No Job’), band audities, acid trips, sex, de dood en natuurlijk het incidenteel gebroken hart. Songs zijn opgenomen in Wooden Cup Studios waar ook band John Coffey en The Handsome Poets hun eerste werk opnamen. De band brengt nu hun nieuwste single ‘No Job’ uit, een anti-Trump protest.