Willemijn May deelt single ‘the less i know the better’

Na vele succesvolle samenwerkingen is ze in volledige harmonie met wie ze écht is en laat zich door niemand meer afremmen. “No bullshit, just the truth.” Voor minder doet Willemijn May het niet. Niet meer.

De singer-songwriter leefde het leven dat duizenden muzikanten zich wensen; 50 miljoen streams, een wereldhit met Mike Perry, schrijven met de beste componisten en optreden voor duizenden mensen. Voor veel artiesten het gedroomde eindpunt. Voor Willemijn May is dit slechts het begin van haar muzikale ontdekkingsreis. Nu, als volwassen artiest op 22-jarige leeftijd, is ze waar ze moet zijn: bij de kern. Als persoon, als songschrijver en als artiest.

Willemijn legt uit: “Ik ben bevoorrecht. Ik woon in een land waar alles goed geregeld is en iedereen erover zeurt. Het is lastig om mijn positiviteit vast te houden wanneer ik, en ik denk wij allemaal, zoveel worden beïnvloed door het nieuws.” Ze begon haar muzikale carrière met een vliegende start toen haar eerste single ‘Fire’ meteen de aandacht trok van de Nederlandse radiostations.