Ariana Grande brengt na single ‘positions’ gelijknamige album uit

Met nog een paar dagen te gaan voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, bracht Ariana Grande vorige week haar album ‘positions’ uit. Ook verscheen vorige week al de gelijknamige single, waarbij ze in de clip zelf even als POTUS plaatsnam achter het bureau in The Oval Office.

Met haar zesde studio-album volgt de zevenentwintigjarige Amerikaanse haar succesvolle album ‘thank you, next’ uit 2019 op. Daarmee behaalde ze de platinastatus en ook met de singles ‘7 rings’ en ‘thank you, next’ gooide ze hoge ogen op diverse streamingplatforms. Op ‘positions’ is Grande te horen samen met verschillende vakgenoten, zoals The Weeknd, Doja Cat en Ty Dolla $ign.

Uit de inhoud van een aantal nummers is op te maken dat al dat thuiszitten van de laatste tijd ook invloed heeft gehad op de seksuele behoeftes van Grande. Zo laat ze er in ’34+35′ (tel die twee getallen maar eens op) bijvoorbeeld geen gras over groeien. Dat verklaart ook meteen de titel van het album…